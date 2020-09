17.09.2020 ( vor 1 Woche )

München (dpa) - Beim Eröffnungsspiel der Fußball- Bundesliga zwischen dem FC Bayern und dem FC Schalke 04 dürfen am Freitagabend nun doch keine Zuschauer dabei sein. Das entschied die Stadt München am Donnerstag mit Verweis auf die steigenden Corona- Infektionszahlen in der Landeshauptstadt.