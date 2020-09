18.09.2020 ( vor 6 Tagen )



In dieser Karnevalssaison wird es auf den Straßen keine Tausende Jecken geben. Die Rosenmontagszüge fallen in NRW Corona-bedingt aus. Danach sieht es am Freitagnachmittag vor dem Gipfel der großen Karnevalsverbände mit der NRW-Regierung aus. In dieser Karnevalssaison wird es auf den Straßen keine Tausende Jecken geben. Die Rosenmontagszüge fallen in NRW Corona-bedingt aus. Danach sieht es am Freitagnachmittag vor dem Gipfel der großen Karnevalsverbände mit der NRW-Regierung aus. 👓 Vollständige Meldung