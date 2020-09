22.09.2020 ( vor 5 Stunden )



Zweifel in Zweifel in China an TikTok -Vereinbarung: Die Bedingungen der Vereinbarung mit den US-Konzernen Oracle und Walmart verletzten Chinas nationale Sicherheit , Interessen und Würde, hieß es in der englischen Ausgabe eines Kommentars der Zeitung "Global Times" in China. 👓 Vollständige Meldung