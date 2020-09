23.09.2020 ( vor 4 Stunden )



Die Bürger in den USA nehmen Abschied von Verfassungsrichterin Die Bürger in den USA nehmen Abschied von Verfassungsrichterin Ruth Bader Ginsburg , während der politische Streit um ihre Nachfolge andauert. US-Präsident Trump will am Samstag eine Kandidatin präsentieren - er ist sich der Unterstützung der Republikaner sicher. 👓 Vollständige Meldung