26.09.2020 ( vor 13 Stunden )



will schnell Klarheit: Donald Trump will schnell Klarheit: Ruth Bader Ginsburg ist noch nicht beigesetzt, da präsentiert der US-Präsident seine Wunschnachfolgerin – eine Heldin der religiösen Rechten. US-Präsident Donald Trump will Amy Coney Barrett als Nachfolgerin für die verstorbene Verfassungsrichterin Ruth Bader Gins 👓 Vollständige Meldung