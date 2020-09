Policon Nachrichtenportal 🥳 ➦ USA: 750 Dollar für den Staat » Die "New York Times" veröffentlicht Steuerunterlagen von Donald Trump. Sie zeige… https://t.co/WcXPigUcT3 vor 56 Sekunden SRF News Die Recherchen der «New York Times» können dem Image von Donald #Trump in einem empfindlichen Moment schaden, sagt… https://t.co/iLhy3PnCZi vor 10 Minuten mk4058 RT @faznet: Donald Trump soll in den vergangenen Jahren kaum Steuern gezahlt haben, heißt es in einem Medienbericht. Das liege daran, dass… vor 12 Minuten Birgit Lissowsky RT @faznet: Donald Trump soll in den vergangenen Jahren kaum Steuern gezahlt haben, heißt es in einem Medienbericht. Das liege daran, dass… vor 13 Minuten Leo Rosenzweig 🎻 @ZDFheute @nytimes Sehr viele Konjunktive im Beitrag. Legt die NYT ihre belastbaren Recherchen vor und werden vom Ö… https://t.co/jt7CL7QQdk vor 17 Minuten Matthias Franck RT @faznet: Donald Trump soll in den vergangenen Jahren kaum Steuern gezahlt haben, heißt es in einem Medienbericht. Das liege daran, dass… vor 21 Minuten