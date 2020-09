30.09.2020 ( vor 2 Stunden )

Nach dem Chaos bei der TV- Debatte steht Donald Trump nach dem Aufruf an eine rechtsradikale Gruppe in der Kritik. Nun rudert der US-Präsident zurück und behauptet, die Gruppe gar nicht zu kennen. US-Präsident Donald Trump ist nach seinem scharf kritisierten Aufruf an eine rechtsradikale Gruppe, sic