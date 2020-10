05.10.2020 ( vor 4 Tagen )



Nach dem Angriff auf einen jungen Mann vor einer Synagoge in Nach dem Angriff auf einen jungen Mann vor einer Synagoge in Hamburg fordert die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Charlotte Knobloch, wirksame Maßnahmen der Politik gegen Antisemitismus in der Gesellschaft. Um jüdischen Menschen das Vertrauen in ihre Sicherheit i 👓 Vollständige Meldung