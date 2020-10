16.10.2020 ( vor 6 Stunden )



Putin bietet bedingungslose Verlängerung von New-Start-Abkommen um ein Jahr an +++ Johnson stimmt Briten auf harten Bruch mit EU ein +++ Polizei erschießt Geiselnehmer in JVA Münster +++ Die News von heute im stern-Ticker.