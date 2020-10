Weihnachtsmärkte sollen trotz Corona öffnen dürfen

19.10.2020 ( vor 1 Woche )

Trotz steigender Infektionszahlen sollen Weihnachtsmärkte in Berlin auch in diesem Corona-Jahr öffnen dürfen. Die Wirtschaftsverwaltung hat dazu ein Regelwerk erarbeitet, das der Senat bei seiner Sitzung am Dienstag beraten und womöglich auch beschließen wird. Die "Orientierungshilfe" sieht nach Ang