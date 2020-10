20.10.2020 ( vor 7 Stunden )



In immer mehr Städten und Regionen wird der Corona-Grenzwert überschritten. Dennoch wird an vielen Schulen die Empfehlung des Robert-Koch-Instituts ignoriert, der Schulbetrieb läuft normal weiter. Der Lehrerverband kritisiert das nun scharf. In immer mehr Städten und Regionen wird der Corona-Grenzwert überschritten. Dennoch wird an vielen Schulen die Empfehlung des Robert-Koch-Instituts ignoriert, der Schulbetrieb läuft normal weiter. Der Lehrerverband kritisiert das nun scharf. 👓 Vollständige Meldung