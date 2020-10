21.10.2020 ( vor 1 Woche )

In Sachsen sind die Corona- Infektionszahlen weiter gestiegen. In der vom sächsischen Gesundheitsministerium veröffentlichten Übersicht vom Mittwoch sind landesweit 11 263 positiv auf Sars-CoV-2 getestete Menschen seit Beginn der Pandemie im März ausgewiesen. Das sind 611 Fälle mehr als am Tag zuvor.