Marburger Bund solidarisiert sich mit Pflegenden Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund in Hamburg hat sich mit Beschäftigten in Pflegeberufen solidarisch erklärt, die am Dienstag bei einem Warnstreik in der...

t-online.de vor 1 Woche - Politik Auch berichtet bei • abendblatt.de