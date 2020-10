24.10.2020 ( vor 2 Stunden )



Der Vorstandsvorsitzende der AOK Plus Sachsen und Thüringen, Rainer Striebel, sieht den Bund stärker in der Pflicht für die Finanzierungslücke im Gesundheitssystem. "Der Bundeszuschuss für den Gesundheitsfonds muss deutlich höher als 5 Milliarden Euro sein", sagte er im Interview mit den "Dresdner N Der Vorstandsvorsitzende der AOK Plus Sachsen und Thüringen, Rainer Striebel, sieht den Bund stärker in der Pflicht für die Finanzierungslücke im Gesundheitssystem. "Der Bundeszuschuss für den Gesundheitsfonds muss deutlich höher als 5 Milliarden Euro sein", sagte er im Interview mit den "Dresdner N 👓 Vollständige Meldung