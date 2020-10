24.10.2020 ( vor 4 Stunden )



In Mecklenburg-Vorpommern ist die Zahl der nachgewiesenen Corona- In Mecklenburg-Vorpommern ist die Zahl der nachgewiesenen Corona- Neuinfektionen am Samstag um 78 gestiegen. Der Sieben-Tag-Wert je 100 000 Einwohner liegt nun bei 27, 1, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales in Rostock mitteilte. Den stärksten Zuwachs an Neuinfektionen gab es demnach am Samst 👓 Vollständige Meldung