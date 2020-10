Österreich hat mit einem rasanten Anstieg der Corona-Fallzahlen zu kämpfen, die Inzidenz ist doppelt so hoch wie in Deutschland. Ein erneuter Lockdown wird...

Erneut mehr als 11.000 Neuinfektionen in Deutschland Den zweiten Tag in Folge liegt die Zahl der Corona-Neuinfektionen bei mehr als 11.000. Weltärzte-Präsident Montgomery warnt vor einem weiteren Anstieg - dann...

tagesschau.de vor 3 Tagen - Top Auch berichtet bei • t-online.de