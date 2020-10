29.10.2020 ( vor 9 Stunden )



Im Prozess gegen den mutmaßlichen Mörder des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke sagt am heutigen Donnerstag der Nebenkläger in einem weiteren Anklagepunkt als Zeuge aus. Es handelt sich um einen Iraker, der im Jahr 2016 bei einem Im Prozess gegen den mutmaßlichen Mörder des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke sagt am heutigen Donnerstag der Nebenkläger in einem weiteren Anklagepunkt als Zeuge aus. Es handelt sich um einen Iraker, der im Jahr 2016 bei einem Messerangriff schwer verletzt worden war. Bei dem Täter soll 👓 Vollständige Meldung