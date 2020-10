29.10.2020 ( vor 3 Stunden )

Ab November gelten deutschlandweit verschärfte Corona- Maßnahmen – der sogenannte Teil- Lockdown tritt in Kraft . Doch durfte die Politik diesen überhaupt so anordnen? Restaurants und Kneipen zu, keine Urlaubsreisen, kein kulturelles Leben, so wenig private Kontakte wie irgend möglich – Kanzlerin Angel