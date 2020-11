29.10.2020 ( vor 6 Tagen )



In einem Interview hat der linke Bundestagsabgeordnete Alexander Neu die schwulenfeindliche Politik in Russland relativiert. Grünen-Politiker Volker Beck fordert nun seinen Rauswurf aus der Fraktion. Er attestiert Neu eine „putinophile Ideologie". 👓 Vollständige Meldung