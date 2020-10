30.10.2020 ( vor 2 Stunden )



„Ich sehe das und weiß nicht was ich sagen soll“, so äußert sich ein Einwohner über den Anschlag in der Basilika Notre Dame in Nizza. Weltweit lösten die Ereignisse Bestürzung aus. Unterdessen werden weitere Details über den „Ich sehe das und weiß nicht was ich sagen soll“, so äußert sich ein Einwohner über den Anschlag in der Basilika Notre Dame in Nizza. Weltweit lösten die Ereignisse Bestürzung aus. Unterdessen werden weitere Details über den Täter bekannt. 👓 Vollständige Meldung