Der amerikanische Präsident hat sich bei seinem Auftritt in der Wahlnacht wie ein Autokrat verhalten. Das ist ein fatales Signal – nicht nur an die USA.

Wahlnacht - Barrikaden und Schreiduelle: Anspannung in New York New York (dpa) - Auf der Fifth Avenue, schräg gegenüber des Trump Tower, hat sich ein kleines Grüppchen Menschen versammelt. Zwei Männer mit roten "Make...

