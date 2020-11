Biden hat die Bundesstaaten Michigan und Wisconsin gewonnen und sieht sich auf der Zielgeraden. Trump bemüht die Gerichte. In Pennsylvania könnten auch am...

Plump, klar, böse: Donald Trump weiß, dass Drohgebärden auch ohne Logik Wirkung zeigen. Wie der amtierende Präsident das Netz beherrscht - und sich in der...

In den USA finden aktuell gleich drei wichtige Wahlen statt. Der Live-Ticker rund um die Ergebnisse der US-Wahl 2020. Wer wird der nächste US-Präsident? Die...

Die Zitterpartie im Kampf um die US-Präsidentschaft ist noch immer nicht entschieden. Und auch die Frage, wann der Sieger feststehen wird, ist offen. Schon in...

Im Weißen Haus erklärte sich Amtsinhaber Donald Trump zum Sieger der US-Wahl und sprach von einem „großen Betrug“ an der Nation. Belege dafür gibt es...

2016 sicherte sich Donald Trump in Florida den Wahlsieg. Vier Jahre später legen die Wähler in dem ehemaligen Swing State sogar noch einen oben drauf. Was ist...

Trump vs. Biden - US-Wahl wird überraschend zur Nervenschlacht - schon jetzt gibt es 3 Erkenntnisse Der US-Wahlkrimi geht in die heiße Phase. In den nächsten Stunden entscheidet sich, wer Amerika in den kommenden vier Jahren regiert - weiter Donald Trump oder...

Focus Online vor 22 Stunden - Politik