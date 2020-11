Viele Menschen nutzten am Sonntagabend noch mal die Gelegenheit zu einem letzten Sprung in die Kneipe ums Eck. Doch ab heute ist damit wegen Corona für den...

Weitere Themen in den Fragen des Tages: Die neuen Corona-Regeln im Detail, die USA vor der Wahl und der BER kurz vor der Eröffnung.

Bis vor ein paar Tagen war in Mainz noch ein Weihnachtsmarkt unter strengen Corona-Auflagen in Betracht gezogen worden. Jetzt können Stadt und Veranstalter auch...

Debatte im Bundestag - „Das ist unfair“: Nach dem Lockdown-Beschluss spürt Merkel den Druck im Bundestag Mittwoch war der Tag des Schulterschlusses, Donnerstag der Tag der Kontra-Botschaften. Im Bundestag bekam Kanzlerin Angela Merkel von der Opposition mächtig...

Focus Online vor 6 Tagen - Politik