Quelle: DPA - vor 5 Tagen



Thunberg ruft Klimafreunde in den USA zum Wählen auf 00:45 Stockholm, 03.11.20: Klimaaktivistin Greta Thunberg hat ihre Anhänger in den USA zum Wählen aufgerufen. «Heute haben viele von euch die Gelegenheit, eine Wahl zu treffen.» Das schrieb die junge Schwedin am Dienstag auf Twitter. Die Wahl werde Auswirkungen für Milliarden Menschen auf der ganzen...