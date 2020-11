12.11.2020 ( vor 3 Stunden )

Die Weihnachtsferien in Berlin beginnen am 21. Dezember. Daran soll sich auch durch die Corona -Lage nichts ändern. Der Landeselternausschuss begrüßt die Entscheidung. In Berlin sind keine früheren Weihnachtsferien geplant. Ein Sprecher der Berliner Senatsverwaltung für Bildung sagte am Donnerstag, d