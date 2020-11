12.11.2020 ( vor 6 Stunden )



Österreichs Kanzler Kurz will bereits bloßes Denken über "politischen Islam" unter Strafe stellen. Das ist diskriminierend und ein Geschenk an die islamistischen Hassprediger, kommentiert SZ-Autor Ronen Steinke.