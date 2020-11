15.11.2020 ( vor 4 Stunden )

Anhänger von Donald Trump versammeln sich in Washington – und der Präsident will ihnen beistehen. Auf seinem Weg zum Golf-Club schaut er kurz vorbei – und attackiert Gegendemonstranten auf Twitter heftig. Mehrere tausend Anhänger von US-Präsident Donald Trump sind am Samstag im Zentrum von Washingt