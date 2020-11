16.11.2020 ( vor 4 Tagen )

Ein Frankfurter Arzt bietet in einem wegen der Pandemie- Auflagen geschlossenen Kiosk Corona-Schnelltests an. Das Angebot wird gut angenommen – zu gut, denn es gibt Probleme mit dem Nachschub. Die Nachfrage nach Corona-Schnelltests in einem Frankfurter Kiosk übersteigt das Angebot bei Weitem. Vor de