17.11.2020 ( vor 1 Woche )



Sachsen hat den Weg für die "Novemberhilfe" in der Corona-Krise geebnet. Nun müsse der Bund die notwendigen technischen Voraussetzungen schaffen, damit Unternehmer, Selbstständige und Künstler Anträge stellen können, sagte Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) am Dienstag in Dresden. Zuvor hatte da Sachsen hat den Weg für die "Novemberhilfe" in der Corona-Krise geebnet. Nun müsse der Bund die notwendigen technischen Voraussetzungen schaffen, damit Unternehmer, Selbstständige und Künstler Anträge stellen können, sagte Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) am Dienstag in Dresden. Zuvor hatte da 👓 Vollständige Meldung