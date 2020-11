19.11.2020 ( vor 6 Stunden )



Ein 23 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Cham muss sich von heute an am Landgericht Nürnberg-Fürth verantworten, weil er einen rechtsgerichteten Terrorakt geplant haben soll. Die Generalstaatsanwaltschaft München, wo in Bayern die Zentralstelle zur Bekämpfung von Terrorismus angesiedelt ist, wirft 👓 Vollständige Meldung