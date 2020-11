Stadt Wedel WST: Neun neue Corona-Fälle am Samstag – rund 2400 aktiv Infizierte in SH https://t.co/eDv9IbjNPm vor 3 Stunden Stadt Wedel WST: Fünf neue Corona-Fälle am Samstag – rund 2400 aktiv Infizierte in SH https://t.co/4sP2IlwLpl vor 4 Stunden Flensburger Tageblatt Fünf neue Corona-Fälle am Samstag – rund 2400 aktiv Infizierte in SH https://t.co/g8xgtfMoIX https://t.co/PVD310a478 vor 5 Stunden Karsten Schröder RT @NDRsh: Bisher 12.634 bestätigte #Corona-Fälle in #SH (Datenstand 20.11.) gemeldet - im Vergleich zum Vortag 250 Sars-CoV-2-#Infektionen… vor 10 Stunden NDR SH Bisher 12.634 bestätigte #Corona-Fälle in #SH (Datenstand 20.11.) gemeldet - im Vergleich zum Vortag 250 Sars-CoV-2… https://t.co/cTcPFsR0AW vor 10 Stunden Flensburger Tageblatt 274 neue Fälle am Freitag – rund 2400 aktiv Infizierte in SH https://t.co/AmQYwS3tTz https://t.co/lhbMTmaOQk vor 11 Stunden