22.11.2020 ( vor 2 Stunden )



Der australische Bundesstaat South Australia ging am Mittwoch in einen harten Lockdown, nachdem dort erstmals seit April wieder Corona-Infektionen festgestellt worden waren. Nun kam heraus: Die Maßnahme hätte vermieden werden können, hätte ein Infizierter nicht im Zusammenhang mit einer Pizza gelogen. Der australische Bundesstaat South Australia ging am Mittwoch in einen harten Lockdown, nachdem dort erstmals seit April wieder Corona-Infektionen festgestellt worden waren. Nun kam heraus: Die Maßnahme hätte vermieden werden können, hätte ein Infizierter nicht im Zusammenhang mit einer Pizza gelogen. 👓 Vollständige Meldung