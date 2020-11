22.11.2020 ( vor 10 Stunden )



Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) plädiert für konsequentere Kontaktbeschränkungen in der Corona- Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) plädiert für konsequentere Kontaktbeschränkungen in der Corona- Pandemie , will aber Familienbesuche an Weihnachten zulassen. Er warnt: „Die Gesellschaft ist tief gespalten“. 👓 Vollständige Meldung