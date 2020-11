25.11.2020 ( vor 3 Tagen )



Bei dem Vorfall am Kanzleramt, bei dem ein Auto das Tor der Regierungszentrale gerammt hat, hat für Kanzlerin Angela Bei dem Vorfall am Kanzleramt, bei dem ein Auto das Tor der Regierungszentrale gerammt hat, hat für Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die dort Beschäftigten zu keinem Zeitpunkt eine Gefährdung bestanden. Dies gelte auch für die übrigen Mitglieder der Bundesregierung, teilte ein Regierungssprecher am 👓 Vollständige Meldung