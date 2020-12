26.11.2020 ( vor 1 Woche )



Ein Gericht in NRW hat die Ein Gericht in NRW hat die Quarantäne für Rückkehrer aus Risikogebieten gekippt, weil die Infektionszahlen in der Heimat höher liegen als am Urlaubsort. Kann Weihnachten nun doch unter Palmen gefeiert werden, ohne anschließend in die Isolation zu müssen? 👓 Vollständige Meldung