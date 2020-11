27.11.2020 ( vor 3 Tagen )



Inmitten der zweiten Corona-Welle will die AfD am Samstag auf dem Gelände eines ehemaligen Atomkraftwerks zu einem Bundesparteitag zusammenkommen. Ein Gericht musste der Partei erst eine Maskenpflicht auferlegen. Die Bürgermeisterin des kleinen Ortes Inmitten der zweiten Corona-Welle will die AfD am Samstag auf dem Gelände eines ehemaligen Atomkraftwerks zu einem Bundesparteitag zusammenkommen. Ein Gericht musste der Partei erst eine Maskenpflicht auferlegen. Die Bürgermeisterin des kleinen Ortes Kalkar fürchtet einen Hotspot. 👓 Vollständige Meldung