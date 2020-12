01.12.2020 ( vor 1 Tag )



Zwei Tage nach seinem überraschenden Rücktritt nennt der ungarische Europa-Politiker Jozsef Szajer den Grund: Er nahm an einer illegalen Party in Brüssel teil. Belgische Medien sprechen von einer Sex-Party. Am Sonntag sorgte der ungarische Europa-Politiker Jozsef Szajer für einen Paukenschlag in Brü