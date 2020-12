02.12.2020 ( vor 2 Stunden )



So ganz will RTL dann doch nicht auf den Quotenbringer Dschungelcamp verzichten. Anfang nächsten Jahres gibt es eine Ersatz-Veranstaltung. Für "Ich bin ein Star - die große Dschungelshow" wird ein prominenter Gast aus Australien eingeflogen. So ganz will RTL dann doch nicht auf den Quotenbringer Dschungelcamp verzichten. Anfang nächsten Jahres gibt es eine Ersatz-Veranstaltung. Für "Ich bin ein Star - die große Dschungelshow" wird ein prominenter Gast aus Australien eingeflogen. 👓 Vollständige Meldung