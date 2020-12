02.12.2020 ( vor 1 Woche )



Der Zustand der Bäche und Flüsse im Saarland hat sich nach Angaben des Umweltministeriums in den vergangenen Jahren verbessert. Der Zustand der Bäche und Flüsse im Saarland hat sich nach Angaben des Umweltministeriums in den vergangenen Jahren verbessert. Umweltminister Reinhold Jost (SPD) sagte am Mittwoch in Saarbrücken, der Anteil der Wasserkörper mit einem guten und sehr guten Zustand sei im Vergleich zum Jahr 2012 von 7 👓 Vollständige Meldung