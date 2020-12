04.12.2020 ( vor 3 Stunden )



Österreichs größter Korruptionsprozess seit 1945 geht zu Ende. Ex- Österreichs größter Korruptionsprozess seit 1945 geht zu Ende. Ex- Finanzminister Karl-Heinz Grasser hatte rund 10 Millionen Euro veruntreut und wurde nun zu acht Jahren Haft verurteilt. Der frühere österreichische Finanzminister Karl-Heinz Grasser ist in einem Korruptionsprozess zu acht Jahren Haft 👓 Vollständige Meldung