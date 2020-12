Quelle: Euronews German - vor 4 Tagen



Mailand, Moskau, Zagreb: Wie schlimm ist Covid-19, wie wird Weihnachten? 01:50 In Kroatien und Russland steigen die Coronavirus-Zahlen in der Vor-Weihnachtszeig weiter an, in Italien warnt die Regierung vor einer dritten Welle.