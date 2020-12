Quelle: Euronews German - vor 4 Stunden



Proteste in Moldau - Demonstranten fordern Parlamentsneuwahl 01:20 Tausende Menschen haben sich in der Republik Moldau, in der Hauptstadt Chisinau, einem Protestaufruf der künftigen proeuropäischen Präsidentin Maia Sandu für eine vorgezogene Parlamentswahl angeschlossen.