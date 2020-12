08.12.2020 ( vor 9 Stunden )



Nach einem Monat Untersuchungshaft im türkischen Urlaubsort Antalya kommt ein Mann aus Wuppertal frei. Sein Anwalt, Ahmet Ünal Ersoy, sagte der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag, es gebe keine Auflage zur Haftentlassung und sein Mandant werde so bald wie möglich nach Deutschland zurückkehren.