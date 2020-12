08.12.2020 ( vor 3 Tagen )



In Schulklassen, die sich wegen Corona im Wechsel- oder Distanzunterricht befinden, werden vor In Schulklassen, die sich wegen Corona im Wechsel- oder Distanzunterricht befinden, werden vor Weihnachten keine Schulaufgaben, Kurzarbeiten oder ähnliches mehr geschrieben. Das teilte das Kultusministerium am Dienstag in München mit. Dies gilt somit unter anderem ab Klassenstufe acht aufwärts - mit 👓 Vollständige Meldung