Stephan Dreyse Kein Deal nach Brexit-Dinner in Sicht https://t.co/KzBzyaS1RV Über @updayDE gesendet vor 16 Sekunden anna Handelsabkommen: Kein Durchbruch bei Brexit-Treffen in Brüssel | ZEIT ONLINE https://t.co/djxv3ByPOC vor 8 Stunden tz RT @merkur_de: Kurz vor #Brexit-Finale: Kein Durchbruch in Sicht - #Johnson denkt trotzdem, dass „gutes Abkommen“ noch möglich ist: https:/… vor 17 Stunden Merkur.de Kurz vor #Brexit-Finale: Kein Durchbruch in Sicht - #Johnson denkt trotzdem, dass „gutes Abkommen“ noch möglich ist… https://t.co/cxVLncimcf vor 17 Stunden Die Nachrichten Für die künftigen Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien dürfte es ein entscheidender Tag werden - doch bei… https://t.co/mI50PoFyaF vor 3 Tagen