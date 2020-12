Quelle: Spot on News STUDIO - vor 5 Stunden



Romain Grosjean: So sieht seine Hand nach dem Horror-Crash aus 01:09 Formel-1-Pilot Romain Grosjean hat einen Horror-Crash hinter sich. Nun durfte er den Verband an seiner rechten Hand abnehmen. Wie schlimm sind die Verbrennungen?