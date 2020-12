Eleonora RT @HolgerEwald1: Corona-Impfungen sollen in Bayern am 5. Januar beginnen - WELT https://t.co/pfBP9Kr17j via @GoogleNews vor 3 Stunden Solevita RT @HolgerEwald1: Corona-Impfungen sollen in Bayern am 5. Januar beginnen - WELT https://t.co/pfBP9Kr17j via @GoogleNews vor 4 Stunden Franjota RT @HolgerEwald1: Corona-Impfungen sollen in Bayern am 5. Januar beginnen - WELT https://t.co/pfBP9Kr17j via @GoogleNews vor 4 Stunden Julika Brand RT @HolgerEwald1: Corona-Impfungen sollen in Bayern am 5. Januar beginnen - WELT https://t.co/pfBP9Kr17j via @GoogleNews vor 4 Stunden Andreas Lackner RT @HolgerEwald1: Corona-Impfungen sollen in Bayern am 5. Januar beginnen - WELT https://t.co/pfBP9Kr17j via @GoogleNews vor 4 Stunden Holger Ewald Corona-Impfungen sollen in Bayern am 5. Januar beginnen - WELT https://t.co/pfBP9Kr17j via @GoogleNews vor 4 Stunden