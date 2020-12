13.12.2020 ( vor 3 Stunden )

Die Polizei in Hessen hat in der Nacht zu Sonntag nur wenige Verstöße gegen die Ausgangsbeschränkungen gezählt. "Wir haben im Kreis Groß-Gerau mehrere Dutzend Menschen kontrolliert", teilte ein Polizeisprecher am Sonntag mit. "Etwa 20 Verstöße haben wir dabei festgestellt." Diese Menschen erwarte ei