GNTM-Fans GNTM-Star Stefanie Giesinger: Karriereende? Sie "will eigentlich gar nicht mehr modeln" - https://t.co/DqrNE2wmR4… https://t.co/lqBhNpIzPP vor 20 Minuten GNTM-Fans Stefanie Giesinger: Ex-"GNTM"-Siegerin will "eigentlich gar nicht mehr modeln" - https://t.co/rnvQZQnpHO https://t.co/gJudEZRHM9 #GNTM vor 1 Stunde StN_News Sky-Doku Her Story: Stefanie Giesinger will eigentlich gar nicht mehr modeln https://t.co/GjT2zkOPsP vor 2 Stunden trend magazin Stefanie Giesinger "will eigentlich gar nicht mehr modeln" #Anna_Loos #Germanys_Next_Topmodel #Her_Story #SKY… https://t.co/WyobX9wZuh vor 3 Stunden klatsch-tratsch.de Stefanie Giesinger "will eigentlich gar nicht mehr modeln" #AnnaLoos #GermanysNextTopmodel #HerStory #sky… https://t.co/vBk5OYe01l vor 3 Stunden