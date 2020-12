16.12.2020 ( vor 1 Stunde )



warnt vor Abschaffen des Verbrennungsmotors durch Hintertür +++ Europaparlament verleiht Sacharow-Preis an Union warnt vor Abschaffen des Verbrennungsmotors durch Hintertür +++ Europaparlament verleiht Sacharow-Preis an Opposition in Belarus ++ Biden will Partei-Newcomer Pete Buttigieg als Verkehrsminister +++ Die News von heute im stern-Ticker. 👓 Vollständige Meldung